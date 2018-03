Với sự trình diễn khá ấn tượng của kính tương tác Google Glass gần đây, nhiều người đều choáng ngợp trước viễn cảnh công nghệ thay đổi cuộc sống khi đeo trên mắt một chiếc kính sang trọng, lịch lãm đóng luôn vai trò là một chiếc máy tính luôn ở chế độ sẵn sàng. Bạn cảm giác như đang mang một sản phẩm của tương lai loài người.

Hỗ trợ cho cặp kính này là ứng dụng Goolgle Now, sử dụng các thông tin về địa điểm của bạn, các lịch sử ứng xử và tìm kiếm trên Google để hiển thị lên kính “những thông tin phù hợp vào thời điểm thích hợp”. Ví dụ, nếu bạn thường tìm kiếm thông tin về một đội thể thao nào đó trên Google, giờ đây ứng dụng Now sẽ dự đoán và hiển thị ngay những đoạn thông tin về các trận đấu mới nhất của đội đó trên kính. Khi ứng dụng Now dự đoán hoặc nhận thấy rằng bạn đang rời nhà vào buổi sáng, nó sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giao thông. Nếu bạn có hẹn ăn trưa trong Google Calendar, Now sẽ hiển thị đường đến địa điểm đó, thậm chí cả thời gian bạn cần phải rời đi nếu muốn đến nơi đúng hẹn. Nếu bạn tìm kiếm trên Google về thông tin chuyến bay, Now sẽ hiển thị mọi chi tiết liên quan.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu của một đế chế Google, một công cụ có thể còn hiểu bạn hơn chính bản thân bạn, một công cụ nhắc nhở bạn với những thông tin thậm chí trước cả khi bạn biết là bạn sẽ cần nó. Cộng sự đắc lực cho Now, không gì khác hơn là cặp kính tương tác Google Glass.

Một trong những đặc điểm nổi trội của kính tương tác Goolge so với các thiết bị công nghệ đình đám hiện thời như máy tính bảng, điện thoại hay đồng hồ, đó là khả năng hòa nhập tự nhiên vào đời sống của bạn. Khi đeo lên mắt, nó theo bạn mọi lúc mọi nơi, không cản trở bạn làm mọi công việc khác một cách bình thường. Nó đem mọi sự quan tâm lên tận mắt, giải phóng mọi thao tác thừa khác. Thay vì tìm kiếm máy ảnh để chụp ảnh con bạn, kính Goolge đã sẵn đó và bạn chỉ việc chụp hoặc quay video. Thay vì lấy điện thoại kiểm tra thư, tin nhắn, thì nó đã hiển thị ngay trước mắt bạn.

Về cơ bản, kính tương tác Google cuối cùng cũng đã mang lại khả năng công nghệ hòa trộn với cuộc sống. Kể cả với điện thoại thông minh vốn vẫn đang giữ vị trí thống trị trong số các thiết bị cá nhân hiện tại, thì hãy thử tưởng tượng xem hàng ngày bạn vẫn mất bao nhiêu thời gian cho việc móc điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn, thư, gọi điện, kiểm tra lịch hẹn… Tham vọng của kính tương tác Google chính là nhằm hạn chế tôi đa những thao tác vẫn còn bất tiện này.

Google Glass sẽ trở thành một thiết bị nhìn thấy những gì bạn thấy, đồng thời giúp bạn nghe nhạc khi cần giải trí, hoặc nghe điện thoại khi cần liên lạc. Nó là một microphone, hay thậm chí nối với một bàn nhập liệu để cập nhật thông tin khi cần. Màn hình trước mắt tuy nhỏ nhưng đủ để trình diễn các đoạn video rữu rỡ và sắc nét, đủ để bạn chơi game, xem TV, lướt web… Việc các nhà phát triển cho biết kính sẽ chạy hệ điều hành Andrroid càng khẳng định ý đồ của Google trong việc thay thế smartphone bằng kính tương tác của mình.

Hãy tưởng tượng một cuộc sống như sau: trong khi đi qua một tòa nhà cổ, Google Glass sẽ nhận dạng tòa nhà, nói với bạn về lịch sử của nó, và có thể ở một góc phố kia, Google Glass giúp bạn nhận ra một người bạn cũ thời đi học bằng việc so sánh với khuôn mặt của họ trên mạng xã hội Google+. Hãy tưởng tượng bạn không cần phải đầu tư hàng trăm USD cho hệ thống định vị trên xe hơi để tìm đường hay mất hàng giờ nhìn xuống điện thoại với màn hình bé tý. Chỉ cần đeo kính Google và tất cả sẽ hiện ra trước mắt.

Nhưng rồi, bạn cần phải nhớ lại đấy là sản phẩm của Google, hãng có tới 95% lợi nhuận thu được từ quảng cáo. Có hàng loạt các vấn đề liên quan đến tính riêng tư khi bạn mang trên mình một chiếc máy tính tý hon bật suốt ngày đêm, biết bạn đang ở đâu, làm gì, ghi lại bất cứ thứ gì bạn nhìn thấy. Mặc dù các nhà lãnh đạo Goolge hứa hẹn rất nhiều về việc sẽ kiểm soát tính riêng tư, và chỉ những người bạn muốn mới có thể thấy ảnh và video của bạn, nhưng đó cũng chỉ là những lời nói. Vấn đề là chính Google sẽ là người có toàn quyền truy nhập vào mọi dữ liệu thu được từ kính tương tác Glass.

Giờ đây Goolge sẽ biết bạn thích đạp xe vào mỗi cuối tuần, và sẽ hiển thị những đoạn quảng cáo liên quan đến xe đạp địa hình. Goolge biết bạn đang đứng ngoài ga điện ngầm và sẽ đưa ra những khuyến mại của tiệm ăn MacDonald gần đó. Google biết bạn vừa có một em bé và sẽ hiển thị những đoạn quảng cáo về quần áo trẻ em.

Và tất cả những thông tin, dữ liệu này cũng được phản hồi về trung tâm, nơi phần mềm ứng dụng Now trực sẵn. Hiện tại, Now chỉ truy cập vào những lịch sử tìm kiếm của bạn trên Google và đóng vai trò như một trợ lý hữu ích, giúp bạn hạn chế số lần tìm kiếm cần phải làm. Nhưng với các dữ liệu ứng xử thu thập được từ Glass, trong tương lai không xa Now có thể hiểm thị cả những đoạn thông tin “giật gân” kiểu như “đừng quên dùng bao cao su” mỗi khi bạn gần gũi ai đó hay nhắc nhở “nhớ rằng tối nay có tiệc Pizza” với bạn bè.

Với đầy đủ thông tin về nơi bạn đi, cái bạn nhìn, cái bạn quen thuộc, Google Now có thể được lập trình để tác động đến những ứng xử của bạn. Now có thể hiển thị thông tin kiểu như “có 5 cửa hàng xe đạp gần đây, liệu đây có phải thời điểm thích hợp để mua một chiếc xe mới hay không”, hoặc nếu nhận thấy bạn ăn MacDonald nhiều lần trong tuần, nó sẽ hướng bạn tới những quán ăn khác được cho là lành mạnh hơn. Hoặc nếu như trên trang mạng xã hội Google+, nếu bạn để dòng tình trạng hôn nhân còn độc thân của mình quá lâu, nó sẽ hướng bạn nhiều hơn tới những quán bar có nhiều người độc thân khác để tìm bạn. Và tất nhiên, những thông tin quý giá như vậy sẽ không hiển thị một cách miễn phí, mà sẽ được gắn khéo léo với thông tin quảng cáo. Kiểu như sau một thời gian dài ăn ở quán ăn A, đột nhiên một hôm khi tìm kiếm thông tin quán, Google bỏ qua A và chỉ hiển thị thông tin về một quán ăn B hoàn toàn mới.

Lúc này bạn sẽ là ông chủ của công nghệ, hay bạn nghĩ mình đang là nô lệ?

Nguyễn Hà