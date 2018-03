Bố nhấc cái balô nặng trịch đặt vào vai tôi, tôi thì rơm rớm nước mắt... Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Bố còn gọi với theo khi tôi đã lên xe bus: "Nhớ giữ tiền với điện thoại cẩn thận nhé"... Đầu óc vẫn lâng lâng xen lẫn xúc động vì lần đầu xa nhà lên Hà Nội học đại học nhưng tay tôi vẫn giữ chặt vào ngăn ngoài cùng của chiếc balô, chiếc Nokia 2610 đã cũ mà bố tôi mua cho không lâu nằm ngày phía trong. Không thể diễn tả nổi cảm giác nhận chiếc điện thoại ấy từ tay bố tôi hạnh phúc đến thế nào, tôi nhanh tay đăng ký GPRS rồi truy cập trang đọc báo đã rút gọn của Viettel đọc ngấu nghiến. Khi ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cầm trên tay một chiếc điện thoại nào hơn thế!

Sinh viên xa nhà còn bỡ ngỡ, nhưng may mắn là tôi ở với ông anh, được ông anh chỉ bảo nên cũng bớt lo và nhớ nhà hơn. Ngoài giờ học, tôi vẫn thường xuyên lên mạng bằng điện thoại để đọc báo, tôi cập nhật liên tục đến nỗi anh tôi cũng không hiểu sao thằng nhà quê mới lên học đại học như tôi lại thạo tin đến vậy. Rồi cũng chính anh tôi cũng là người đem chiếc smartphone đầu tiên đến gần với tôi hơn.

Qua bạn bè, anh tôi biết được một người muốn bán chiếc HTC G1 cũ, chỉ chuyện phiếm với tôi về nó nhưng chắc anh hiểu lúc đó tôi khao khát thế nào. Tôi hỏi ý kiến anh rồi ra quyết định thật nhanh... Tôi nhờ ông anh bán hộ chiếc điện thoại cũ, vay thêm anh ấy và thêm tiền ăn bố tôi cho cả tháng nữa để biến ước mơ ấy thành sự thực. Đên giờ, khi nhớ lại nó, cảm giác khi đặt tay lên màn hình cảm ứng, khi đặt tay lên bàn phím qwerty vẫn nguyên si trên đầu ngón tay tôi.

Tôi gần như mê mẩn, tôi thức trắng đêm để tìm hiểu về chiếc điện thoại của mình. Từng trang báo được tôi ngấu nghiến từng chữ từ chính trang chủ, từ phần mềm chứ không còn phải đọc qua phiên bản rút gọn của Viettel như trước nữa. Chẳng biết sao tôi lại mê đọc báo trên di động như vậy nữa nhưng chính từ đó, tôi đã mơ ước trở thành Tổng biên tập một tờ báo. Lúc đó, hệ điều hành Android chưa thực sự phát triển như bây giờ, sự hiểu biết của tôi về Android cũng hạn hẹp, tuy nhiên, tôi đã mê Android từ phút giây đầu tiên ấy, đến bây giờ tôi vẫn là tín đồ của Android mặc dù đã trải qua nhiều đời điện thoại.

Là tín đồ của công nghệ, mặc dù gia đình tôi không thực sự khá giả, nhưng tôi cố gắng dành dum tiền để tậu những món đồ công nghệ, cho dù là rất cũ. Khoảnh khắc cầm trên tay chiếc smartphone đầu tiên cũng là món đồ công nghệ đầu tiên của tôi thực sự chưa bao giờ tôi quên. Và thêm nữa, lý do tôi không thể nào quên được đó là nó gắn với kỷ niệm, đúng hơn là một tai nạn của tôi...

Trường đại học tổ chức giải bóng đá (tôi rất mê bóng đá), vì khá xa nên tôi mượn xe máy ông anh để đi cho kịp giờ. Sau trận bóng, tôi hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố Hà Nội. Thật khó diên tả lúc ấy thế nào vì ngay sau khi tỉnh dậy trên giường của bệnh viện Giao Thông Vận Tải thì tôi cũng chỉ được nghe kể về tai nạn xe máy của chính mình. Tôi bị người khác quệt xe và chạy mất, tôi nằm bất tỉnh, và giấc mơ của tôi - chiếc G1 cũng tan theo.

Tôi đặt tay xuống túi áo khoác đã rách tả tơi - nơi tôi cất điện thoại, trước khi từ sân tôi còn kịp chụp mấy bức ảnh đội bóng của lớp đại học mới cơ mà! Chằng thấy đâu cả, người tôi tự dưng đau điếng lên, chẳng biết do dư âm của trận tai nạn bất tỉnh hay do tôi nhớ "giấc mơ" của mình nữa. Mẹ tôi nắm bàn tay nham nhở vết xước của tôi, giữa đêm tối nhưng mẹ vẫn đi cả trăm cây số để đến bên tôi. Tôi chợt nhoi nhói trong tim, tôi chẳng dám nói với ai về chiếc điện thoại bị mất là chiếc G1, bố mẹ vẫn tưởng chỉ mất cái Nokia 2610, chỉ nhẹ nhàng an ủi... Vậy là tôi rời xa chiếc smartphone đầu tiên của tôi như vậy đó, nó gắn với vụ tai nạn xe máy đầu tiên và rất đỗi kinh hoàng đối với tôi.

Một thời gian dài, tôi gần như không còn mơ đến chiếc điện thoại nào nữa, tôi chuyển sang mua báo giấy và sách để đọc... Khoảnh khắc, ký ức rồi những lần lướt chạm ngón tay trên bàn phím, màn hình G1 tôi vẫn nhớ mãi. Tôi luôn nhớ những bài báo, những cuốn e-book dăn dạy về cuộc sống đầu tiên mà tôi đã đọc trên G1, nó giúp tôi ngày càng trưởng thành, vững tin vào ước mơ - đúng như tên gọi của G1 khi nhà sản xuất phân phối tai thị trường châu Á: DREAM.

Trần Hiệp