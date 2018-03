Chương 1: Gặp gỡ (ngoại hình và cấu hình HTC Evo 4G).



Người ta thường nói, mưa là bạn của tình yêu. Dưới cơn mưa mọi thứ trở nên lãng mạn và tình tứ. Đại khái là thế.



Tôi gặp em trong một buổi sáng trời mưa như thế. Thôi thì chuyện tình cổ điển, anh mặc áo lính đến thăm em một chiều mưa. Hớt ha hớt hải, bước vào quán cà phê, em nằm trên tay một anh chàng lịch thiệp và đĩnh đạc, còn tôi bộ dạng lôi thôi lếch thếch, trong ba lô là “người tình cũ”.



Cái cảm giác ban đầu của tôi là em đẹp, em hợp với tôi. Tôi cao 1m82, em 4,3 inch âu cũng là xứng đôi vừa lứa.



HTC Evo 4G từng là “siêu phẩm”. Thiết kế bo tròn 4 góc cùng cân nặng 170g tạo cảm giác đầm tay, vừa vặn. Các phím bấm được thiết kế tương đối hợp lý, với nút nguồn trên đỉnh và các nút tăng giảm volume ở cảnh phải. HTC Evo 4G được trang bị một cổng mini USB, một cổng HDMI cùng tai nghe 3,5 mm. Màn hình IPS 4,3 inch, độ phân giải 480 x 800 pixel có khả năng hiển thị 65.000 màu cộng với lớp kính Gorilla đem lại cảm giác thực sự khác biệt đối với một sinh viên như tôi. Mặt sau, trên nền lớp vỏ nhám là camera 8 megapixel có khả năng quay clip HD 720p cùng với loa ngoài. Chất lượng hình ảnh của camera khá tốt, trong điều kiện ánh sáng phòng có thể cho một bức hình đẹp không có “hạt”. Âm thanh cũng là một điểm cộng cho HTC Evo 4g, to và không bị vỡ tiếng khi để max volume.

Chương 2: Chung sống (P1) (Buôn bán HTC Evo 4G)

“Tuần trăng mật” chưa trọn, thì lòng người đã đổi thay.



Em không hoàn hảo. Tôi đã biết như thế, ngay từ khi còn ở quán cà phê. CDMA, không nghe gọi, không nhắn tin; hệ điều hành Android 2.3.7 - bất chấp vẻ đẹp lộng lẫy của Sense – vẫn là một phiên bản đã lỗi thời với một thằng làm dev; chip lõi đơn 1 GHz, dù mọi thứ đều mượt mà, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông định kiến. Đành vậy.

3 ngày bao test, tôi mang em đi khắp nơi. Tôi lại định bán, bán để lên đời. Tôi cần ICS, tôi cần chiếc máy có nghe gọi, tôi cần một chiếc máy chip lõi kép, vì tôi làm dev mà, tôi đam mê công nghệ nữa. Em không hiểu những dòng code của tôi, công việc của tôi thì làm sao chúng ta chung sống được bây giờ? Thôi thì chia tay nhau sớm, khi em vẫn còn “son”, kẻo sau này thiệt cả đôi đàng.

Nhưng người ta cứ nói không. Bán máy CDMA là một việc khó thuộc hàng nhất trên đời, trừ khi bạn đặt một cái giá “phi lý” cho “người tình” của bạn. Bao nhiêu “khách làng chơi” cứ ghé qua topic, ngắm nghía chán rồi lại buông lời “cay đắng”, buồn lòng tôi, buồn lòng em. Chợ búa bây giờ là vậy, người mua thì ít, kẻ mặc cả, “dìm hàng” thì nhiều vô kể. Đã có lần, những tưởng em sắp về nhà chồng mới, chỉ còn đợi đến ngày lành đã chọn thì bỗng “đứt gánh giữa đường”. Người ta đi theo Nexus S, bỏ lại em ngẩn ngơ vì bị bỏ rơi. Còn tôi thì tiếc hùi hụi vì chưa được lên đời máy mới.



HTC Evo 4G hiện nay có giá rơi vào khoảng 2,8 đến 3,2 triệu đồng tùy hình thức và tình trạng máy. Tuy nhiên, việc giao dịch máy này trên kênh Rao vặt của Tinhte là rất hạn chế. Do là máy CDMA, lại có cấu hình không còn là thời thượng với chip 1 GB, Ram 512 MB, HTC Evo 4G gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các dòng máy giá bình dân như Sky 760s và 770k. Số lượng máy hạn chế tại Việt Nam cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới sự “kém nhiệt tình” của cộng đồng smartphone nước ta đối với siêu phẩm một thời từng được coi là đối thủ nặng ký của iPhone 4 trên thị trường Mỹ.

Tôi và em vẫn chung sống, nhưng dường như có một rào cản vô hình, khiến tôi không thể hoàn toàn hạnh phúc. Còn em vẫn cam chịu như thế, khi trong nhà đã có HP Touchpad, em có cảm giác như người thừa vậy. Ông đi qua, bà đi lại, “Sao mà lắm máy thế? Giải tán bớt đi chứ?”. Tôi lại nhìn em, thở dài.

Chương 3: Xa cách (HTC Evo 4G và các máy trong tầm giá)



Sống không hạnh phúc, nhưng tôi vẫn thấy giật mình khi người ta nói muốn em trở về nhà.



Tối ngày thứ ba kể từ sau buổi sáng trời mưa tại quán cà phê ấy, tôi nhận được cú điện thoại của anh chàng điển trai hôm trước. “Người tình cũ” của tôi và anh ta cũng không hợp nhau, nên anh ta đề nghị “ai về nhà nấy”. Cũng chẳng biết phải làm thế nào, tôi đành đồng ý, sáng hôm sau sửa soạn cho em tươm tất rồi đội nắng đến Từ Liêm một chuyến.

Bạn tôi khi ấy cũng đang muốn mua một chiếc điện thoại. Tôi định để lại em cho người ta, với cái giá bằng giá mà ông anh kia rao trên thớt. Nhưng người ta ngại cái mác CDMA nên còn chần chừ. Cũng may mà chưa bán, tôi tất tả mang lên trả anh trai kia rồi nhận máy cũ về.



Chợt nhớ ra lời yêu cầu của bạn, tôi xách máy đến cho họ test và kiểm tra, tiện thể bán luôn. Lại quán cà phê ấy, tôi ngồi đó, hướng dẫn bạn mình kiểm tra máy, đưa phiếu bảo hành và up rom luôn một thể.

Máy tôi khi đó là Xt800w. Phải nói rõ rằng, đây là một trong những chiếc máy tuyệt vời nhất trong tầm giá. Với công nghệ hiện thời, cấu hình của máy bị coi là vừa thiếu lại vừa yếu, chip 720MHz ở ROM gốc, RAM 512 MB cùng bộ nhớ trong 1 GB; nhưng điều đáng ngạc nhiên là mọi tác vụ trên máy hết sức mượt mà. Những game “hàng khủng” như Assassin Creed, Spider Man đều chạy trơn tru trên các bản ROM MIUI hay CM9. Người chơi Android, nhất là giới sinh viên và anh em yêu công nghệ đều chú trọng đến khả năng up Rom của máy. Xt800w là máy “khó chết” nhất mà tôi từng gặp, kỷ lục một ngày up Rom tới 46 để thử Rom tự chế của một thành viên Tinhte đã chứng minh điều đó.



Tuy nhiên, những điểm mạnh của Xt800w, HTC Evo 4G đều có; ngoại trừ việc up ROM và nghe gọi. Hơn thế nữa, màn hình rộng cộng với thiết kế nam tính là những ưu thế vượt trội giúp HTC Evo đánh bại các đối thủ khác trong tầm giá.



Bạn tôi có nhắc đến Nokia Asha 311. Trước đây tôi cũng là fan của Nokia, từ 6020 đến 6120 Classic. Nhưng từ dạo đến với Android tôi không còn hứng thú với Symbian nữa, cũng sinh ra không có cảm tình với tất cả những chiếc máy đời sau của anh "Nô". Về cấu hình, Asha 311 thua kém ở RAM khi chỉ có 128 MB so với 512 MBcủa Evo 4G. Màn hình 3 inch ở độ phân giải 240 x 400 không đủ thuyết phục tôi. Và đặc biệt, không có hệ điều hành, đó là điều tối kị đối với tôi, ít nhất là với những hiểu biết của tôi tại thời điểm đó.



Cầm được theo người 3 triệu, tôi bấm máy: “Anh à, cho em lấy máy HTC của anh nhé. Em có tiền rồi.”



Chương 4: Chung sống (P2) (Root và Up Rom HTC Evo 4g Wimax au by KDDI)



Tôi trở về nhà trong tiếng cười nắc nẻ của ông anh bán máy: “Máu đến thế cơ à, vừa mới trả đã lại đến lấy rồi.” Tôi cũng cười và về nhà, dù sao ông anh cũng dễ tính và làm ăn thoải mái lắm. Lần sau nếu anh bán máy em lại vote.



Tôi trở về nhà, bóc hộp. Vừa trả được chục phút đã lấy về nên cũng không có gì nhiều để kiểm tra. Nhưng em phải thay đổi thôi, em không thể như thế mãi được, em phải thay đổi để phù hợp với tôi và công việc của tôi, em phải hiểu và chấp nhận nó.



Up ROM cho HTC Evo 4G Wimax của nhà mạng Au có lẽ là việc khó thứ hai trên đời này (sau việc bán máy). Cộng đồng HTC Evo 4G ở Việt Nam đã dừng hoạt động từ lâu, bản ROM cuối cùng được cập nhật tại Tinhte đã dừng lại ngày 6/8/2011. Hơn thế nữa, đó là topic dành cho HTC Evo 4G Sprint, chiếc máy 4G có khe sim!

Cộng đồng Xda-developer ở nước ngoài gần như không có lấy một dòng dành cho HTC Evo 4G Wimax của Au. Tất cả đều là của HTC Sprint. Không có thông tin gì về em cả.



Tôi bỏ liền hai ngày trời, thử cách root máy của HTC Evo 4G Sprint nhưng vô hiệu, không có cách nào root máy, S-off để cài ROM thì coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây, không gì có thể cứu vãn được nữa. Rootzwiki, xda-developer là những nơi tôi lui tới, nhưng họ không biết gì về em cả, những câu trả lời vẫn là “Try at your own risk if you have the KDDI’s one”. Tôi thất vọng và mệt mỏi, em cũng tổn thương sau biết bao lần reboot.



Nhưng ở hiền gặp lành, những nỗ lực không biết mệt mỏi rồi cũng được đền đáp. Cái ngày “bác sĩ” Golden Gaijin giúp tôi “chữa khỏi” cho em cũng là ngày đẹp nhất kể từ khi quen nhau.

Root máy HTC Evo 4G về căn bản gồm 3 bước: downgrade máy sử dụng tacoroot, misc.img và bản rom stock thấp nhất RUU; update OTA 2 lần tới bản 2.16.970.1; sau đó sử dụng revolutionary để root máy và S-off. Trong khuôn khổ bài viết tôi sẽ không dịch toàn bộ quy trình. Các bản ROM mới nhất cho HTC Evo 4G, bao gồm cả ICS, JB xem tại đây.

Chương 5: Kết

Em đã thay áo mới, chiếc áo của ICS. Em đang mang trong mình chất xám của tôi (là app em viết, các bác đừng nghĩ bậy ^^!). Giờ đây em theo tôi đi làm, đi học. Em cùng tôi đi cà phê mỗi sáng. Em đứng đợi cùng tôi dưới ánh nắng trưa. Em trên bàn học, bàn làm việc, thậm chí trên bồn rửa mặt ngắm tôi đánh răng mỗi sáng.

Truong Minh