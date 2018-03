Gần hai tháng sau ngày LG phát hành chiếc LG Optimus 3D - smartphone 3D không kính dùng công nghệ màn hình rào cản thị sai đầu tiên đến lượt HTC tung ra chiếc HTC EVO 3D cũng có khả năng xem 3D không cần kính tạo đột phá lớn trên thị trường di động. Giờ đây người chơi công nghệ đặc biệt là dân nghiền smartphone đã có thể trải nghiệm các nội dung 3D ngay trên smartphone mà không cần trang bị thêm kính 3D. Toàn bộ ảnh chụp trong bài viết này là do chính tay tôi thực hiện bằng máy ảnh Canon EOS 40D.

Trên tay smartphone HTC EVO 3D (phiên bản GSM mã X515m).

Với tôi, tuy điều kiện kinh tế không phải quá sung túc để "thay điện thoại như thay áo" nhưng có lẽ chiếc HTC EVO 3D này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt và quyết định sở hữu ngay "em nó" càng sớm càng tốt để mãn nhãn với 3D. Nói tới 3D tại thời điểm này có thể là thứ gì đó khá bình thường nhưng tại tháng 8/2011 thì 3D vẫn còn quá mới mẻ ngay cả trên TV chứ đừng nói tới smartphone. Muốn được trải nghiệm 3D chỉ có hai cách là mua vé xem phim 3D tại các rạp hoặc tậu một TV 3D tại nhà với mức phí quá đắt đỏ so với thu nhập của đại đa số người dùng Việt Nam.

Vậy với HTC Evo 3D bạn sẽ có gì?

Với tôi, có HTC Evo 3D có nghĩa là tôi có các thứ sau mà có lẽ bất kỳ người dùng công nghệ nào cũng mong muốn:

+ Một chiếc smartphone màn hình cảm ứng điện dung 4,3 inch độ phân giải qHD rực rỡ với vi xử lý lõi kép 1,2GHz và bộ nhớ RAM 1GB. Xét về cấu hình của HTC Evo 3D ở thời điểm hiện tại thì có lẽ không có gì nổi bật vì đã là thời kỳ hoàng kim của smartphone lõi tứ, màn hình Full HD nhưng nếu xét ở thời điểm tháng 8/2011 thì sao? Chỉ có thể nói là quá tuyệt vời!!! Với cấu hình như thế bạn có thể tự tin chơi bất cứ game di động độ nét cao hay thậm chí là xem video Full HD khá dễ dàng.

+ Ngoài cấu hình mạnh mẽ, HTC EVO 3D còn nổi bật giữa đám đông smartphone khác trên thị trường nhờ màn hình 3D không kính với công nghệ rào cản thị sai, hai camera 5 megapixel giúp bạn quay phim, chụp ảnh 3D rồi xem lại ngay trên màn hình hoặc xuất tín hiệu 3D qua cable MHL để xem trên các HDTV 3D tại gia.

Hai camera 5 megapixel để chụp ảnh và quay phim 3D.

Trải nghiệm 3D đầu đời

Ngay khi HTC Việt Nam thông báo tổ chức buổi Offline dành cho các thành viên diễn đàn Tinh Tế ra mắt chiếc HTC EVO 3D tại Hà Nội tôi đã nhanh chóng đăng ký tham dự. Tại buổi Offline tôi đã có dịp trải nghiệm những hình ảnh 3D được chụp từ HTC EVO 3D do các bạn thành viên Tinh Tế tham dự "Hành trình HTC EVO 3D" tại các tỉnh thành trong cả nước hết sức ấn tượng và độc đáo. Buổi Offline này cũng là lần đầu tiên tôi được cầm HTC EVO 3D trên tay và tranh thủ chụp lại "em nó" làm kỷ niệm về chiếc smartphone trong mơ vẫn mong được sở hữu.

Trên tay HTC EVO 3D lần đầu tiên tại Offline ra mắt HTC EVO 3D.

Mang 3D đi khắp mọi nơi

Sau buổi trải nghiệm 3D đầu tiên, quyết tâm mua bằng được HTC Evo 3D của tôi càng lớn dần và cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tôi đã có HTC Evo 3D để tự trải nghiệm 3D mọi lúc mọi nơi, chụp lại những hình ảnh 3D mà mình yêu thích hay xem một đoạn phim 3D trên Youtube.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Ngoài những trải nghiệm 3D đầy thú vị và hấp dẫn, tôi đã "chân ướt chân ráo" bước chân vào sự nghiệp vọc smartphone Android với nhiều điều lý thú đang chờ đón. Tại thời điểm đó, HTC Evo 3D được cài sẵn hệ điều hành Android 2.3.4 Gingerbread và HTC Sense 3.0. Tôi bắt đầu quá trình vọc vạch smartphone bằng cách Unlock bootloader của máy rồi S-OFF, Root và cài CWM Recovery rồi sau đó up những bản ROM cook đầu tiên trên nền HTC Sense 3.0 và sau đó là 3.5.

Nói về vọc smartphone thì không biết sao kể hết. Có những đêm tôi thức tới 2 giờ sáng bên cái laptop và HTC Evo 3D chỉ vì quyết tâm up cho bằng được một bản ROM nào đó hoặc tìm cách fix lỗi nào đó ở bản ROM đang dùng. Có hôm giật mình nhận ra đồng hồ chỉ 2 giờ sáng và vợ con thì vẫn đang ngủ say còn mình thì thức với cái laptop và vài folder mở sẵn với đống ROM, tool, drivers, cable MicroUSD và HTC Evo 3D chỉ để thỏa mãn thú vui công nghệ. Bạn nào vọc smartphone mà thích up ROM thì chắc hiểu cảm giác này, up không được ROM thì không muốn đi ngủ chút nào dù sáng mai vẫn phải dậy sớm đi làm.

Đã là vọc sĩ smartphone thì không thể tránh khỏi những lần tim đập mà chân run sau khi up ROM máy bị không lên nguồn hoặc bootloops liên tục. Khi đó rất cần một đầu óc tỉnh táo để tìm phương kế cứu sống "em nó". Riêng về vụ brick máy khi up ROM làm mình lo tới không ngủ được thì chắc ai đã trải qua mới hiểu được ^_^

Bẵng đi một thời gian khá lâu sau khi Google phát hành Android 4.0 ICS, thực sự vui mừng khi tôi biết HTC Evo 3D nằm trong danh sách các model được lên đời Android 4.0 cho "bằng bạn bằng bè". Sau khi lên đời Android 4.0, chiếc HTC Evo 3D trở nên mượt mà hơn rất nhiều và các tính năng của Android 4.0 như chụp ảnh màn hình hay mở khóa bằng khuôn mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng thú khi sử dụng máy.

Tính tới thời điểm hiện tại tôi đã sử dụng HTC Evo 3D được gần một năm và cũng chưa hề có ý định đổi máy khác vì smartphone này với tôi vẫn rất tuyệt vời khi nó phục vụ tốt cho cả công việc và giải trí.

Tôi viết bài blog này không mong muốn gì hơn ngoài sự chia sẻ những trải nghiệm về chiếc smartphone Android đầu tiên mà tôi yêu thích. Hi vọng rằng qua bài viết này, những người bạn đang sử dụng HTC Evo 3D ở đâu đó có thể kết nối và chia sẻ niềm đam mê công nghệ chung vì thực sự những gì chúng ta biết về thiết bị còn là quá ít ỏi.

Nếu tôi thực sự là người may mắn khi nhận được giải thưởng là các smartphone và máy tính bảng cao cấp của Samsung, tôi vẫn sẽ dùng HTC Evo 3D vì với tôi đây là một smartphone đặc biệt và có nhiều kỷ niệm.

Cảm ơn báo Số Hóa đã tổ chức cuộc thi viết này để người dùng công nghệ trong cả nước và đồng bào ở nước ngoài có một sân chơi công nghệ hấp dẫn và giao lưu lẫn nhau để cùng phát triển.

Nguyễn Chí Thành