Tôi còn nhớ thời cấp 3, lúc ấy những chiếc iPhone 4 hay Galaxy S làm mưa làm gió trên thị trường, nhưng cái giá trên chục triệu lúc ấy là quá xa vời nên tôi chỉ dám lên mạng mà tìm hiểu, nhìn ngắm chúng qua clip, hình ảnh. Bạn bè tôi vài đứa nhà giàu nên được bố mẹ mua cho, mỗi lần mượn chơi game, lướt web, tôi càng cảm thấy thích thú và muốn sở hữu một cái hơn bao giờ hết. Gia đình tôi cũng chẳng phải khá giả cho lắm, bố tôi mất năm tôi lớp 6, một mình mẹ tôi nuôi ba chị em ăn học nên tôi cũng chẳng dám làm phiền mẹ vì chuyện mua điện thoại, bởi tôi biết mẹ tôi còn phải lo nghĩ cho hàng trăm khoản chi tiêu khác. Thế là tôi bắt đầu tiết kiệm từ năm lớp 10. Rồi công nghệ phát triển chóng mặt, lần lượt iPhone 4S rồi Galaxy S II, Galaxy S III ra mắt nhưng đấy là những dòng cao cấp, số tiền để sở hữu chúng vẫn quá nhiều, nhưng dẫn theo đó là sự xuất hiện của các smartphone giá rẻ như Galaxy Mini, Galaxy Y, những chiếc smartphone mà tôi luôn mong đợi… Năm 12 tốt nghiệp và đậu vào đại học, với số tiền tiết kiệm được tôi quyết sắm một chiếc smartphone để phục vụ nhu cầu học tập, giải trí. Sau khi tìm hiểu, chiếc smartphone mà tôi quyết định “chọn mặt gửi vàng” chính là Galaxy Y, một chiếc smartphone chạy hệ điều hành Android hướng tới giới trẻ, những người muốn sở hữu smartphone với giá mềm của Samsung.

Khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào khi cầm em nó trong tay nhất là với số tiền tự kiếm được, cảm giác cầm rất thích, nó nhỏ gọn, nằm lọt trong lòng bàn tay và thiết kế rất trẻ trung, sành điệu đúng như cái tên Young của nó. Bật màn hình lên tôi có đôi chút hụt hẫng vì màn hình khá vỡ, không mịn nhưng sau đó, những thao tác vuốt, chạm mượt mà làm mọi cảm giác ấy tan biến và thay vào đó là sự hào hứng, máy chạy khá nhanh, tuy không được như những máy cao cấp nhưng những trải nghiệm mà màn hình cảm ứng mang lại là không tồi chút nào.

Smartphone khác với những chiếc điện thoại thông thường ở chữ “smart”, vì thế, Galaxy Y ẩn chứa bên trong bao nhiêu là tính năng thông minh so với cái vóc dáng nhỏ bé của nó, chạy hệ điều hành Android 2.3, hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay nên số lượng ứng dụng của Galaxy Y là nhiều vô kể. Nếu như với Samsung Corby, chỉ cần một đêm là tôi có thể vọc hết tình năng thì Galaxy Y làm tôi thấy mình còn mù mờ về công nghệ lắm, đêm mua em nó về, tôi nằm ôm cả đêm để lên CH Play tải ứng dụng và game về, có quá nhiều ứng dụng hay và tiện lợi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa dùng hết. Giao diện Android đã được tùy chỉnh bởi Samsung TouchWiz rất đẹp, đơn giản mà lại vô cùng tiện dụng, mọi thao tác rất nhanh và dễ dàng, rất thông minh và ấn tượng.

Từ ngày mua Galaxy Y, cuộc sống của tôi như thay đổi, tiện lợi và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ví dụ, tôi không cần phải mang kè kè bên mình cuốn từ điển to nặng, cồng kềnh khi mà đã có ứng dụng Từ Điển Lạc Việt trong máy, mỗi lần có từ nào mới thì chỉ vài thao tác là tôi đã có thể hiểu nghĩa, việc học tiếng Anh của tôi nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Với kết nối 3G và Wi-Fi, tôi không phải đợi quá lâu khi lên mạng lướt web, Facebook, tốc độ phải nói là quá nhanh so với chiếc Corby chỉ có GPRS hồi đấy của tôi, lại còn nhắn tin bằng ChatOn hoàn toàn miễn phí cùng bạn bè, số tiền 3G phải bỏ ra cũng chỉ 30.000 đồng một tháng, rất hợp lý với một sinh viên như tôi. Một đứa học sinh từ quê lên thành phố học như tôi nên sự bỡ ngỡ khi lạ đường là điều tất nhiên, nhưng với khả năng định vị GPS chính xác và Google Maps, Galaxy Y đã giải quyết nhẹ nhàng mọi vấn đề ấy, tôi không bao giờ lo lạc đường hay khó khăn khi nhìn cái bản đồ rắc rối trên giấy. Mỗi lúc chán không có gì làm, tôi lại mang Galaxy Y ra để chơi các game nhẹ nhàng mà tôi thích như Cut The Rope hay Angry Birds hoặc lên Youtube để xem các video ca nhạc…

Galaxy Y vẫn còn rất nhiều tính năng hay mà tôi không thể kể ra hết ở đây mà chỉ có quá trình sử dụng, trải nghiệm mới có thể thấy hết cái hay, cái tiện dụng của nó. Bỏ qua mọi vấn đề như màn hình xấu, chip khá yếu hay camera chỉ 2 “chấm”, những gì mà Galaxy Y mang lại so với giá tiền của nó vẫn rất xứng đáng để bạn chi trả. Dự định của tôi là sẽ tiết kiệm thêm tiền để có thể nâng cấp lên một chiếc smartphone mạnh mẽ hơn, phục vụ tốt hơn các nhu cầu sử dụng và tất nhiên vẫn sẽ là một chiếc Samsung Galaxy thông minh nào đấy. Đơn giản là tôi đã yêu Android, yêu Galaxy. Và chắc chắn nếu bạn bè hay người thân có nhờ tư vấn một chiếc smartphone thì thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là Samsung Galaxy.

Cảm ơn Samsung đã mang lại cơ hội cho những sinh viên như tôi có thể trải nghiệm sự thông minh, tiện lợi của smartphone, cảm ơn Galaxy Y vì đã làm tình yêu với smartphone của tôi thêm trọn vẹn. Tôi đã thay đổi và sống tốt hơn, còn các bạn thì sao, hãy tìm cho mình một chiếc smartphone yêu thích để trải nghiệm nhé và hãy nhớ, Galaxy luôn là một lựa chọn đáng giá đấy!

Hồ Quang Tuấn