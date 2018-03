Trong cuộc sống, có những bất ngờ mà khi nhận được bạn dường như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Và những điều đó sẽ thật khó quên, để mỗi khi nhớ lại chúng ta lại thêm một lần mỉm cười.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của lần đầu tiên được cầm chiếc Galaxy S II trong tay, còn có lúc nghĩ vu vơ là mình đang mơ nữa chứ. Vì sao ư? Vì đơn giản với tôi, để có gần 12 triệu đồng mua được nó là điều không thể với một đứa sinh viên vừa mới tìm được việc. Ông anh rể mua iPhone 4S và để lại cho tôi với giá 6 triệu đồng, bao giờ có tiền thì trả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra được quyết định mua nó. 6 triệu với tôi lúc đó là một số tiền không nhỏ, bỏ ra để mua một chiếc điện thoại liệu có lãng phí quá không? Nhưng với 6 triệu tôi có thể thỏa được ước mơ - chiếc điện thoại mà tôi mới chỉ dám ước mỗi khi nhìn hình qua mạng. Tôi sẽ tiết kiệm tiền để trả dần. Sau bao nhiêu câu hỏi, cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định là sẽ mua "trả góp".

Cảm giác được ngắm qua ảnh và được cầm trên tay thật khó diễn tả. Đẹp, mảnh mai, cầm chắc tay là những ấn tượng đầu tiên của tôi về Galaxy S II. Mở khóa màn hình bằng cách vuốt nhẹ khiến tôi thấy thích thú vô cùng. Màn hình của nó quá đẹp, với tôi nó đẹp không có gì để diễn tả nối. Phải mất mấy ngày liền tôi mới làm quen được với các thao tác trên màn hình cảm ứng như nhắn tin, tìm kiếm danh bạ...

Những lúc tôi rảnh thì cũng là lúc màn hình của chiếc S II bắt đầu sáng, nhưng tôi không hiểu vì sao nó lại nhanh hết pin như vậy? Điện thoại của tôi có vấn đề hay quả pin của tôi gần hỏng là những lý do tôi nghĩ đến. Và tôi bắt đầu lên Tinhte để tìm hiểu về cách sử dụng. Quả thực, nhờ đó tôi biết thêm được rất nhiều và có một cách mà mọi người hướng dẫn đó là nâng cấp hệ điều hành. Nâng cấp hệ điều hành Android ư? Với tôi nó quá mới mẻ, liệu mình có làm được không? Liệu có trục trặc gì khi mình tự làm không?

Sau một hồi đắn đo, đọc bài hướng dẫn và tải đủ các file cần thiết về máy, tôi bắt đầu tiến hành. Làm đúng như các bước hướng dẫn, trên màn hình máy tính Odin bắt đầu chạy. Tôi hồi hộp gần như không dám thở mạnh vậy. Mắt tôi chỉ nhìn vào một điểm duy nhất đó là thanh màu xanh trên Odin. Tôi mong cho nó chạy thật nhanh, nhưng không, nó vẫn chầm chậm từng chút một. Và một điều mà tôi không ngờ đến là khi chạy gần xong thì Odin báo màu đỏ, không chạy nữa. Tôi vội vàng rút cáp, bật máy thì ôi thôi, nó chỉ hiện lên biểu tượng máy tính với cái điện thoại và tam giác dấu chấm than. Lúc đó tôi bắt đầu sợ thật sự, không biết máy của mình bị thế nào, liệu có còn dùng được nữa không? Và đã có lúc tôi nghĩ sao mình lại dại dột như vậy?

Mở máy tính, lên Google tìm kiếm về tình trạng chiếc S II của mình thì tôi được biết điện thoại của mình bị Brick. Nguyên nhân thì có rất nhiều, ví dụ cáp bị lỏng... Cách cứu máy là up lại bằng một bản Rom có 4 file. Lại lên mạng và tìm kiếm download bản rom 4 file và cuối cùng tôi cũng tìm được. Thật may cho tôi là Odin vẫn nhận ra điện thoại và hiện lên cổng Com màu vàng. Chọn đủ đường dẫn đến 4 file của bản Rom vừa tải về, tôi bấm Start và bắt đầu ngồi đợi. Cảm giác lúc này còn hồi hộp hơn khi nãy, thanh màu xanh trên Odin vẫn chầm chậm chạy, tôi vẫn ngồi đợi và cầu mong cho nó chạy hết. Và cuối cùng, Odin cũng hiện lên chữ Pass và điện thoại của tôi khởi động lại. Lại bắt đầu ngồi chờ, cuối cùng cũng vào được bên trong. Và tôi thở phào nhẹ nhõm, hú vía cho lần đầu tiên nâng cấp hệ điều hành, chút nữa là chiếc S II yêu quý của tôi thành cục gạch. Và tôi lại bắt đầu nâng cấp lên Android 4.0. Lần này thì tôi không còn hồi hộp như lúc nãy nữa, vì tôi đã kiểm tra cổng tiếp xúc giữa cáp USB và máy tính cẩn thận hơn. Chiếc S II của tôi đã lên Android 4, cảm nhận đầu tiên là nó không khác so với 2.3 là mấy nhưng nó mượt mà hơn, trong phần cài đặt bố trí khoa học hơn. Quay sang nhìn đồng hồ là 2h sáng, tôi tắt máy tính đi ngủ mà vẫn còn trong mình cảm giác hồi hộp đến khó tả.

Để phát huy hết khả năng của S II, tôi bắt đầu lên mạng kiếm Game HD và các ứng dụng về cài. Đã có lúc màn hình của S II toàn những biểu tượng của Game và ứng dụng nhưng thật may là nó vẫn còn khỏe lắm, chưa bị chậm lại. Cảm giác chơi Asphalt 6 thật tuyệt vời, chỉ việc nghiêng điện thoại để điều khiển xe, rồi chơi game chém hoa quả, cài ứng dựng Office và bộ gõ tiếng việt để soạn thảo. Tôi có cảm giác như S II của tôi làm được mọi việc vậy.

Giờ đây S II đã gắn bó với tôi được một năm rồi, tiền mua máy tôi cũng đã trả hết và chiếc S II của tôi cũng bị một vài thương tích nhỏ do một vài lần tôi sơ ý đánh rơi. Nhưng không sao, hàng ngày nó vẫn cùng tôi đến chỗ làm, vẫn giúp tôi vào Gmail, soạn thảo văn bản, lên mạng đọc báo và đặc biệt là chơi game HD mỗi ngày. Và tôi cũng chẳng còn ác cảm với việc ngày nào cũng phải sạc pin nữa, vì tôi hiểu với mức độ dùng như vậy thì một ngày sạc pin một lần là điều rất bình thường.

Galaxy S II là chiếc smartphone đầu tiên của tôi, nó đến với tôi thật tình cờ đầy kỷ niệm. Tôi không biết khi nào sẽ chia tay với nó vì với tôi nó là người bạn thân, rất thân luôn bên tôi. Có lẽ tôi sẽ dùng nó đến khi nó hỏng. Tôi xin được tặng mọi người những bức ảnh mà tôi đã chụp lại bằng chiếc S II yêu quý của mình. Chúc cho những ai đang dùng Galaxy S II sẽ mãi gắn bó với nó nhé!

