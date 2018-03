Ngày nhỏ xíu, mình thường được ba dạy vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, đó là những nét vẽ đầu tiên của mình. Ba mình là một kiến trúc sư có tiếng đã vẽ nên rất nhiều ngôi nhà đẹp cho mọi người, và cũng là thần tượng trong mắt của mình. Mình tự hào về ba lắm, vì thế mình luôn quyết tâm để vẽ đẹp được như ba. Mình tập luyện cả ngày lẫn đêm, những nét vẽ nguệch ngoạc đó lớn cùng theo mình. Có một lần, mình cùng ba trang trí lại ngôi nhà, ba thì vẽ cầu vồng đẹp tuyệt vời, mình thì hí hoáy ngồi vẽ những bông hoa, ngọn cỏ xanh rì bên dưới. Hai cha con hì hụi làm để chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của mẹ. Kết quả là hôm đó, mẹ đã có một sinh nhật rất vui trong căn phòng do hai cha con mình trang trí. Sau này, căn phòng đó trở thành căn phòng vẽ tranh và sáng tạo của cả nhà mình. Đó là những kỷ niệm rất đẹp không thể nào quên được thời bé của mình và ba.



Sau này lớn lên, đôi khi bị stress mình vẫn thích vẽ nguệch ngoạc lên giấy, lên vở hay bất cứ những gì có thể vẽ được. Những kỷ niệm ngày xưa như tràn về trong mình làm xua tan bao mệt mỏi... Từ khi phát hiện được Galaxy Note II của Samsung có chức năng vẽ trên điện thoại, mình càng phấn khích hơn, vì từ nay, mình có thể cầm điện thoại lên vẽ và thỏa sức tưởng tượng, từ những đồng cỏ, con trâu đi cày, chân dung ba, hay viết lên đó chữ "I love you" và send cho ba những khi mình xa nhà...



Điều đáng chú ý nhất của Galaxy Note II chính là bút S-Pen đã được cải tiến hơn hẳn với những tính năng phụ trợ, được thiết kế dài, thân dày hơn người tiền nhiệm trước đây là Galaxy Note với ngòi bút cao su mềm. Mình có thể dùng bút để ghi chú trên bất kỳ màn hình nào của Note II khi cần thiết và không bị giới hạn, chỉ cần giứ phím cứng trên bút và khoanh vùng muốn ghi chú. Bên cạnh đó, với tính năng Air View cho phép màn hình của máy có thể nhận diện bút ở khoảng cách gần mà không cần phải chạm đến. Thật đặc biệt đúng không? Vì mình có thể kiểm tra nhanh nội dung của tin nhắn, e-mail hay xem ảnh... mà không cần mở trực tiếp những ứng dụng đó.



Mình rất thích chiếc điện thoại này, bên cạnh những chức năng sẵn có của một smartphone, Galaxy Note II còn sở hữu camera 8 "chấm" với cảm biến BSI và đèn flash ở mặt lưng, chụp nhanh, tự động chọn ảnh đẹp Best Photo, Best Face, Camera 360... cùng nhiều chương trình tuyệt vời. Mình có thể thỏa thích lưu giữ lại những kỷ niệm mình đã trải qua, share trên mạng xã hội cũng như gửi về cho gia đình thông qua các chương trình xã hội thông dụng hiện nay.



Điều tuyệt vời ở đây là mình có thể sử dụng thỏa thích chiếc điện thoại lúc đi công tác hay trên xe đò, vì nếu sử dụng lần lượt các tính năng đàm thoại trên mạng 3G, lướt web với kết nối Wi-Fi hay xem video trên màn hình điện thoại một giờ hằng ngày, tổng thời gian sử dụng của Galaxy Note II cao tới 73 giờ, gần gấp đôi nhiều smartphone Android khác như Galaxy SIII hay One X. Model của Samsung cũng cho kết quả tốt hơn hẳn iPhone 5 (51 giờ). Dù vậy, chất lượng pin của Note II vẫn tạm thời đứng dưới đối thủ Razr Maxx pin khủng 3.300 mAh từ Motorola. Tha hồ chơi game, vẽ, làm việc, e-mail,... mà không sợ phải tìm chỗ sạc pin. Thật thích đúng không?



Với màn hình 5,5 inch, rộng hơn Galaxy Note đời đầu tận 0,2 inch, Galaxy Note II hiện đang là smartphone Android có màn hình lớn nhất. Điều này khiến cho việc cầm máy sẽ kém chắc chắn và dễ rơi trong khi sử dụng. Mặc dù rất trân trọng và vô cùng bảo vệ chiếc máy trong tay nhưng đôi khi không tránh khỏi việc làm rơi máy đáng tiếc. Nhưng không sao cả, vì Note II có chất lượng tương đối bến và không dễ hỏng khi đánh rơi, mình sẽ không làm hỏng chiếc điện thoại đáng yêu và tiện dụng này đâu.



Galaxy Note II hiện đang là chiếc điện thoại mình yêu quý nhất. Một phần vì những tính năng tuyệt vời và những tiện ích Note II mang lại cho mình, một phần đây cũng chính là món quà do chính ba tặng cho con gái rượu nhân dịp sinh nhật 20 của mình.



Mình yêu ba, nên mình cũng rất yêu quý Note II.

Nguyen Thanh Tung