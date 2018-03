Như một thói quen thường lệ, mỗi sáng là tôi đều lang thang các trang báo công nghệ vì thực sự, với tôi, đã từ rất lâu những chiếc điện thoại là điều khiến tôi say mê. Say đến mức bạn bè ai cũng biết, người yêu không buồn ghen. Say đến độ dù không còn quá trẻ, không còn quá nghèo đến mức phải mất ăn mất ngủ để ước mơ mua bất cứ smartphone nào trên thị trường. Nhưng niềm đam mê, thèm muốn được sở hữu một sản phẩm mới mang trong mình công nghệ tuyệt vời, thiết kế nổi bật, hay đơn giản, mình thích nó ngay từ những "rò rỉ" trên mạng vẫn luôn cháy ngùn ngụt trong tôi. Vẫn sẵn sàng xếp hàng từ chiều hôm trước ở Vincom, Bà Triệu để rồi nửa đêm về vì chương trình hoãn. Vẫn ngồi canh từ 8 giờ sáng để đến 9 giờ đăng ký mua Note II giảm 30% nhưng lại thất bại và rồi cay cú. Thực sự ghét Samsung những lúc như vậy và rồi ngay chiều hôm đó, tôi đi mua ngay Sony Acro S để trả thù. Rất rất nhiều lần, nhiều đêm tôi đã thức chỉ để xem sản phẩm gì đó mới. Tất cả niềm đam mê của tôi thực sự được bắt đầu, được dẫn dắt bằng Dopod 818 Pro! Con đường bắt đầu từ đây.

Các bạn biết không, cái ngày mà những PDA của O2 đang thống trị thị trường, cái ngày đó tuy xa lắm rồi nhưng với tôi, đó là những ngày tháng tôi chẳng bao giờ quên, nó gắn liền với tôi quá nhiều kỷ niệm.

Ngày đó, tôi bắt đầu đi làm, bắt đầu biết kiếm tiền với lương tháng 800.000 đồng. Năm 2005, số tiền đó cũng không quá là thấp cho một đứa mới đi làm như tôi nhưng còn quá xa vời để tôi có thể với tới 2 chiếc PDA với giá trên 10 triệu đồng ngày đó. Trong túi chỉ có con Nokia 8250, oai lắm rồi! Bạn bè tôi thậm chí còn rất nhiều người chưa biết dùng di động, ấy thế mà tôi đã có trò rắn đình đám để chơi.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp một ông anh dùng O2 (Tôi còn không nhớ nổi máy đó là tên là gì). Anh em ngồi cafe, ông anh rút ra chơi kim cương. Ôi! Lòng tôi lúc đó như đang nổ tung, vụn vỡ như kim cương xếp hàng ba. Tôi ghen tỵ, tôi thèm muốn, tôi khát khao, thậm chí, tôi còn muốn... cướp. Tôi muốn có nó!

Sau đó, ngày ngày tôi bắt đầu tìm hiểu về nó. Tôi tìm cơ hội gặp ông anh nhiều hơn chỉ để được nghịch máy. Mê lắm, hay lắm và thú vị lắm! Ngày đó, nhiều người còn nhìn mình với ánh mắt khác lắm vì tự dưng như ôm một cục gạch ốp vào tai. Sau vài lần như thế, tôi biết tôi đã chết vì em nó rồi.

Bắt đầu tôi lao vào công cuộc kiếm tiền bằng mọi cách. Năn nỉ, ỉ ôi bố mẹ, vay bạn bè, anh em, thậm chí cả người yêu ngày đó luôn. Rồi đến một ngày, sau Tết năm 2006, tôi có được 6 triệu đồng, một số tiền cũng đáng ước mơ và tôi bắt đầu tìm máy. Ngày đó, thị trường có phát triển online như bây giờ đâu. Tôi lang thang hết các phố chuyên về điện thoại cũ, cố gắng tìm được một em. Cuối cùng, tôi đã thành công khi tìm được em Dopod 818 Pro. Sướng lắm, tôi thực sự nhớ mãi phút giây ấy, được cầm em nó đê mê như phút đầu ôm người yêu thật chặt. Được ve vuốt, được cầm bút chọc chọc, rồi lấy móng tay chơi kim cương trên chính chiếc PDA mà mình khao khát. Có lẽ, sẽ không bao giờ tôi quên các cảm xúc lúc đó và sẽ chẳng có điện thoại nào có thể khiến tôi phê như em nó! Tuyệt vời!

Nhưng mọi chuyện đâu phải cứ thế êm xuôi. Sau một thời gian sử dụng, em ý bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng, dùng mọi cách mà em ý vẫn không có chuông. Tôi lo lắng thực sự như sắp mất đi điều gì đó. Tôi chỉ biết dùng chứ nào có biết sửa chữa gì nên chỉ sợ em nó sẽ ra đi mãi mãi.

Sau cả buổi sáng hí hoáy không được, tôi đành mang e ý ra hàng sửa. Ngồi cả buổi chiều đợi mà tôi lo lắm. Không phải lo không sửa được, mà lo là không biết hết bao nhiêu tiền, liệu có đủ để trả không. Ngày đó, cầm em này là oai lắm, sĩ diện nên tôi mạnh mồm: "Cứ cố gắng sửa cho em đi, bao nhiêu cũng được nhưng mà nhanh lên nhé, e ngồi đợi". Hơn một tiếng lo lắng trôi qua, khi anh chủ cửa hàng bảo tôi xong rồi, kiểm tra máy đi em. Thấy em nó lại "Walking in the sun" được, tôi mừng lắm! Tôi còn mừng hơn khi hôm đó sửa hết 200.000 đồng mà túi tôi có 300.000 đồng. Vẫn oai chán vì không phải để máy lại vì không đủ tiền! Lại một lần nữa, tôi thích cảm giác không thể gọi tên ngày hôm ấy.

Và rồi thời gian cứ thế trôi, tôi dùng em ý cũng được hơn một năm. Ngày đó, vòng đời sản phẩm không ngắn như bây giờ. Một năm dùng em nó thật nhiều kỷ niệm. Nhờ em nó mà tôi biết thế nào là cảm ứng, là Wi-Fi, là Win mobile... Dù đã chia tay rất lâu với em nó nhưng với tôi, Dopod 818 Pro vẫn là chiếc smartphone tôi yêu quý nhất!