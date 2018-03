LG Optimus 2X, chiếc máy sử dụng vi xử lý hai nhân đầu tiên, cũng là chiếc smartphone đầu đời của mình. Mặc dù đã dùng qua nhiều điện thoại cảm ứng khác, nhưng có lẽ những chiếc máy có "linh hồn" thật sự là hệ điều hành mới là smartphone chính hiệu.

Ngày đầu khi LG ra mắt chiếc máy này, nó đã cuốn hút mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ chuyện đưa các hình ảnh lên màn hình lớn một cách dễ dàng, đến việc chơi tốt một bộ phim HD chất lượng cao lên TV qua các kết nối thời thượng như High-Definition Multimedia Interface (HDMI) hay Digital Living Network Alliance (DLNA) đến bộ vi xử lý hai nhân 1Ghz Tegra2, RAM 512, vi xử lý đồ họa tích hợp của Nvidia… Không phải từ bụng ta suy bụng người, nhưng mình nghĩ vào thời điểm đó, khá nhiều người đã hiểu nhầm nó là một cỗ máy PC chứ không phải điện thoại di động, và mình không phải ngoại lệ.

Chính sự hiểu nhầm đó đã tạo ra trong mình một niềm háo hức vô cùng khi chuẩn bị sở hữu nó, mất mấy ngày mình cứ suy nghĩ về nó, về hàng trăm ngàn ứng dụng độc đáo của Android, những game đình đám như Samurai II, Angry Bird, Modern Combat III… Nó khiến con người ta run lên, những cảm xúc xáo trộn dễ làm con người ta phát cuồng, dễ khiến con người ta hình thành tư tưởng bảo thủ luôn nghĩ rằng những thứ mình đang nắm giữ là đặc biệt. Giống như yêu, khi yêu mình cũng có những cung bậc cảm xúc như vậy, cũng luôn nghĩ rằng người mình yêu là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Có lẽ vì khoảnh khắc đó mà người ta dễ dàng đặt cho những dế cưng, xe cưng là vợ hai, vợ ba của mình không nhỉ? Có lẽ vậy đó, đôi khi chúng ta ghi nhận một số ca nghiện rất lạ đời.

Nói về ngoại hình rồi, giờ thì về “nội hình”. "Cô nàng" này khá đỏng đảnh đấy, ấn tượng đầu tiên về "em nó" là không tài nào cài 3G bằng sim Viettel cho "em nó", kiểu gì cũng không được khiến mình phải đem qua chỗ bán 2 - 3 lượt liền… Mà có gần đâu, mình cách chỗ mua những 20, 30km ấy chứ… Rồi không gửi được tin nhắn đa phương tiện, rồi giao diện ban đầu khá khó xử lý. Sau này mới biết, "em nó" đâu có dùng Rom gốc của hãng đâu, vậy nên nó “ẩm” suốt cũng phải thôi.

Sau một thời gian sử dụng khá thành thạo, mình chuyển qua bước up rom - liều mạng. Nói là liều vì thật ra up rom không phải của hãng là nguy hiểm, có máy được, có máy chết từ lần up đầu tiên nên mình cũng sợ, lại nhất là học lỏm của thằng bán máy nên gọi là liều cũng chẳng ngoa. Phát đầu tiên chắc không chỉ riêng mình mà ai sở hữu mấy "em" smartphone, nhất là chạy Android thì sợ phải biết, root > đưa máy về recovery > xóa tàn đi những cái nhìn thấy > chọn rom rồi chờ... Lần đầu bị lỗi cũng chỉ vì mình nghịch dại như vậy, may mắn ở chỗ "em nó" vẫn cứu được. LG là hãng điện tử ít chiều khách có lẽ là nhất quả đất khi mà cả thế giới đang rục rịch lên Android 4.0, 4.1, 4.2 thì bên LG vẫn chưa update cho máy lên Android 2.3 khiến khách hàng phải tự mày mò up rom không chính hãng cho máy. Sau vụ đó, mình tự tin lên hẳn, mỗi ngày thay một cái rom mà máy vẫn trơ đó chẳng si nhê gì, từ MIUI, đến CM7, CM9, CM10 v.v... Android thật là tuyệt vời, cách mà các hãng tùy biến giao diện cho mỗi máy thật đặc biệt như HTC có Sense, Samsung có TouchWiz, LG có UI, Sony có TimeScape... Kết nhất khoản TouchWiz của Samsung nên mình thường dành hàng giờ để trau chuốt chiếc máy cho giống TouchWiz nhất, nhất là giao diện của Galaxy S III bây giờ, thật tuyệt vời.

Từ ngày "yêu" "em nó", nhờ chiếc máy mà cuộc sống như đẹp hơn, những khoảnh khắc không bị bỏ lỡ nữa, mọi hình ảnh đẹp đều được mình chụp lại và lưu giữ như những kỷ niệm đẹp. Nhất là với một người yêu chụp ảnh như mình, tuy camera của máy kém Galaxy S II và các dòng khác của Samsung một bậc, nó như một chiếc cọ vẽ của cuộc sống.

Đáng yêu quá – 16/08/2012.

Những chuyến đi chơi vui vẻ, những phút giây đẹp, tràn đầy kỷ niệm được giữ lại như chuyến tham quan Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tham quan Việt Bắc v.v... rồi đến ảnh sinh hoạt hàng ngày được lưu giữ, những con vật cưng được ghi lại bằng phút ngẫu hứng của anh chủ.

Hiệu ứng Macro - "Cải cúc" Vườn cải ĐH Nông Nghiệp Hà Nội - 21/11/2011.

Một chút lung linh - Vườn cải ĐH Nông Nghiệp Hà Nội - 21/11/2011.

Máy Bay thời xưa - Quê mình đây - 11/12/2011.

Buổi chiều ở đây thật đẹp, camping thích phải biết!! - Quê mình - 11/12/2011.

Một chút bâng khuâng - Hồ Gươm chiều tà - 09/12/2011.

Chiếc máy đã sang tên đổi chủ, nhưng xa rồi mới nhớ, mới biết rằng thiếu đi chiếc smartphone là cả một khoảng trống khó lấp đầy được. Nhiều khoảnh khắc không thể ghi lại, những giây phút bên cạnh người thân, người mình yêu quý, người mình nâng niu, smartphone là sợi dây đưa con người ra thế giới thực chứ không phải máy tính đưa con người vào thế giới ảo. Nhờ nó mối tình đầu của mình được vun đắp, tạo dựng khi hai cô cậu trẻ yêu chụp ảnh gặp nhau, nó cũng để lại những kỷ niệm mà đến bây giờ những kỷ niệm đó đã mãi mãi không còn có thể lấy lại được. Người ta thường khuyên nhau "Hãy hài lòng với những gì mình đang có", cũng có lẽ khi đã xa rồi mới thấy cuộc sống của mình trống trải, mất đi rồi mới biết mình không thích nghi được với những gì xung quanh, mất đi rồi mới nhận ra những vật nhỏ nhặt nhất vẫn có thể tác động lớn thế nào tới một con người. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tuy trống vắng nhưng đó là cần thiết để thêm thắt chút sắc màu vào bức tranh, và nếu có thể, ta lại tạo ra thêm những chiếc cọ vẽ mới cho bức tranh cuộc sống!

Ngày đưa "em nó" về, nói một chút về thân hình "em nó"… Quen quá mấy chiếc Nokia hao hao như nhau, có lẽ chiếc máy hơi quá khổ cho mình một cảm giác lạ hơn với màn hình 4 inch chất lượng rực rỡ, khác hẳn những gì mình từng nghĩ cùng mặt kính đen bóng, với bốn phím cảm ứng led trắng và chỉ hai cụm phím cứng là cụm tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Dải kim loại bao quanh cạnh máy tạo cảm giác vô cùng chắc chắn, nó giống như một bộ khung unibody ôm sát màn hình đen, màu café đồng màu nắp lưng. Camera 8 megapixel hơi gồ lên nằm cùng một vạt kim loại xước khắc chìm 2 chữ “With Google” vừa tạo cảm giác chắc chắn khi cầm một tay, vừa đem lại vẻ quý phái, lịch lãm cho máy, khác xa chủ của nó.

T.V. Phương